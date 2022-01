[Formazioni] – Bologna/Napoli, due ballottaggi per Mihajlovic. Dubbio sul lato sinistro per gli azzurri

Lunedì sera allo stadio “Dall’Ara” di Bologna, fischio d’inizio ore 18,30, il Napoli andrà a far visita ai felsinei per la terza giornata di ritorno. Per i rossoblù allenati da Mihajlovic diversi i ballottaggi di formazione. Binks-Bonifazi in difesa e Skov-Olsen-De Silvestri, con i primi in vantaggio sui calcatori italiani. In attacco c’è il dubbio Orsolini che però potrebbe recuperare in extremis. Per gli azzurri invece tamponi negativi per Mario Rui e Zielinski e pronti per tornare in campo. Dubbio a sinistra con Elmas favorito su Lozano, mentre in attacco spazio a Petanga per far riposare a Dries Mertens.

Fonte: CdS