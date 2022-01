Due club europei sulle tracce di Dries Mertens, non solo l’Mls

Lui vorrebbe restare, ma il futuro a Napoli si fa sempre più complicato giorno dopo giorno. Intanto, Dries Mertens continua a segnare: giovedì sera in Coppa Italia contro la Fiorentina è arrivato il gol 143 della sua avventura in maglia azzurra, sempre più primo in solitaria nella speciale classifica dei marcatori di tutti i tempi. Ma con il contratto in scadenza tanti club hanno drizzato le antenne per il belga, nonostante una carta di identità che reciterà 35 anni a fine anno. Le piste sono ovviamente straniere: ma alle offerte arabe o americane – c’è l’InterMiami a seguirlo con molta attenzione per il prossimo anno – sembrano essersi aggiunti anche club europei. Secondo quanto riportato da Fichajes, il nome di Mertens è finito anche nella lista di mercato del Barcellona di Xavi: il contratto in scadenza con il Napoli e l’ingaggio moderato farebbero al caso di un club che non ha la forza per investire troppo la prossima estate. La pista romantica, poi, riporterebbe a casa: anche il Psv può bussare alla sua porta per permettere a Dries di chiudere la carriera dove tutto era cominciato.