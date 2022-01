Domani appuntamento con mister Spalletti in conferenza

Dopo il brutto tracollo in casa contro la Fiorentina in Coppa Italia, il Napoli torna in campo e lo fa a Bologna contro la squad5ra di Mihajlovic. L’appuntamento è fissato allo stadio Dall’ Ara per lunedì alle 18.30. Luciano Spalletti, tra infortuni, defezioni, Covid e Coppa d’ Africa, sta preparando la partita e domani, giornata di vigilia si concederà alla stampa per la consueta conferenza pre-gara. Il tecnico azzurro parlerà dal centro tecnico di Castelvolturno, domani appunto, domenica, alle ore 14.30.