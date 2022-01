COPPA D’AFRICA – Stop per tre giocatori per lesioni cardiache dopo il Covid

I contagi da Covid non danno tregua in nessuna parte del mondo, e anche la Coppa d’Africa non fa eccezioni. Tre giocatori del Gabon, prima della sfida col Ghana, sono stati fermati dalla commissione medica del CAF per lesioni cardiache riscontrate dopo essere guariti dal Coronavirus. Si tratta di Pierre Emerick Aubameyang, Axel Meyé e Mario Lemina.