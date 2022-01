COPPA D’AFRICA – Il Senegal si gioca tutto nel terzo match. Aggiornamenti sul tampone di K2

La Coppa d’Africa è alle fasi iniziali della manifestazione, ma c’è già il Senegal che rischia di uscire in anticipo dalla manifestazione, dopo il pareggio di ieri. Decisiva la sfida contro il Malawi, ma potrebbe anche esserci un gradito ritorno per il c.t. Cissè. Il difensore della nazionale e del Napoli Koulibaly, nella notte si sarebbe negativizzato il tampone e non vede l’ora di tornare in campo per dare una mano alla sua squadra. K2 l’avrebbe rivelato ad alcuni suoi amici, come riporta il Mattino del giornalista Pino Taormina.

La Redazione