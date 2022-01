C&F – Osimhen nella top 10 dei giocatori più costosi a bilancio della stagione 2021-22

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, Victor Osimhen è al primo posto della speciale classifica dei giocatori più costosi a bilancio nella stagione 2021/22. Il nigeriano non è l’unico calciatore del Napoli presente nella top 10 visto che, al settimo posto, c’è anche Hirving Lozano. Molta Juventus in graduatoria: De Ligt e Arthur completano il podio seguiti da Dybala, Bonucci e Morata con Chiesa e Bernadeschi all’ottavo e nono posto. Chiude la classifica Nicolò Barella. “Victor Osimhen pesa sul bilancio del club partenopeo per 28,8 milioni di euro nel 2021/22. Va tuttavia ricordato che per quanto riguarda l’ammortamento (22,9 milioni in questo caso) il Napoli utilizza un sistema che prevede di caricare la gran parte del costo di acquisizione di un giocatore sui primi due anni di contratto, da qui la quota particolarmente alta. Al secondo posto troviamo invece un difensore, il centrale olandese della Juventus Matthijs de Ligt, con un costo di 27,8 milioni di euro. Lo stipendio del bianconero pesa per 10,5 milioni sul totale, ma – come nel caso di Osimhen – è alleggerito dagli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita, che riducono la forbice tra l’ingaggio netto e quello lordo. La terza e ultima posizione del podio spetta infine ad Arthur – centrocampista brasiliano della Juventus – con 21,8 milioni di euro. Anche nel suo caso i benefici del Decreto Crescita alleggeriscono il suo impatto sui conti del club bianconero, spinto comunque da 15,2 milioni di ammortamento (Arthur fu valutato 72 milioni nell’ambito dello scambio che portò Pjanic al Barcellona)”.

Fonte Napoli Magazine