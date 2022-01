CALCIO FEMMINILE – Ajara Njoya (Inter): “Il Napoli? Vincere sarebbe questione di gioia e orgoglio”

Dopo la sosta per le festività natalizie, ritorna il campionato di serie A femminile e domani si giocherà al Centro Sportivo Suning la sfida tra l’Inter e il Napoli. Attraverso il sito del club nerazzurro, le parole della punta camerunense Ajara Njoya. “Contro il Napoli affronteremo la partita come facciamo sempre: per noi vincere è questione di gioia ed orgoglio, daremo tutto per provare a conquistare i tre punti. Quando si scende in campo si vuole sempre vincere, ma senza sottovalutare l’avversario”.

Fonte: inter.it