Borghi (Dazn): “Julian Alvarez? Può giocare attaccante esterno in un 4-3-3”

Stefano Borghi, giornalista e telecronista Dazn, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Julian Alvarez? Interessa a molti adesso perché è esploso definitivamente, capocannoniere dell’ultimo campionato argentino, è un giocatore giovane, di talento e molto moderno. E’ un numero 9, ma non in senso classico, può fare la prima e la seconda punta e ha avuto l’evoluzione giocando spesso anche da attaccante esterno, più però verso destra che verso sinistra. Ha la struttura, la caratteristica e i gol dell’attaccante vero ma è anche uno che si associa, che si muove. In questo senso può essere visto come attaccante esterno da tridente in un 4-3-3“.