Bologna, Mihajlovic aspetta Orsolini per varare l’attacco

Dubbi di formazione per Sinisa Mihajlovic. Il tecnico aspetta i tamponi per gli ultimi 3 positivi in casa rossoblu: Gary Medel, Federico Santander ed Emanuel Vignato. Il paraguaiano, ancora in patria, sembra impossibile possa tornare a disposizione, anche se dovesse negativizzarsi. Poi, c’è Orsolini. Le sorti dell’ attacco bolognese dipendono da lui. Il Corriere dello Sport scrive: “Se il giocatore darà il suo ok per giocare, dopo il problema alla spalla accusato nel finale di Cagliari, sarà titolare al fianco di Arnautovic. Altrimenti ci sarà Sansone. Orso ieri, oltre alle terapie, ha fatto una parte di allenamento con i compagni; gli sono però stati risparmiati tutti i possibili contrasti. Oggi e domani farà i test decisivi in campo per capire come sta. Da rivalutare anche Van Hooijdonk che giovedì si era fermato ad inizio allenamento per una contrattura”.