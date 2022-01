Basket – Nuovo caso di positività nella Gevi Napoli

Domani al Palabarbuto la Gevi Napoli basket affronterà la Fortitudo, però non arrivano buone notizie per la squadra di coach Sacripanti. Dopo il giro di tamponi è risultato positivo, come riporta ilmattino.it, un componente del gruppo squadra. Come da protocollo, è in isolamento domiciliare. Per il roster azzurro domani conterà vincere per restare in zona play-off, mentre per gli emiliani in ballo punti salvezza.

La Redazione