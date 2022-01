Amin Younes verso l’Arabia Saudita, è quasi fatta per il prestito!

Ancora un cambio maglia per Amin Younes, l’esterno classe 1993 che aveva lasciato Napoli lo scorso anno per trasferirsi all’Eintracht Francoforte. La sua parte di carriera in Germania sembra però essersi conclusa: Younes è pronto a firmare un nuovo contratto con l’Al-Ettifaq Club, club del campionato saudita che l’ha strappato alla concorrenza.Secondo quanto riportato da Sky Sport, Younes ha già anche svolto le visite mediche ed è pronto a firmare con la sua nuova squadra. D’accordo anche il Napoli, che ne detiene ancora il cartellino: il tedesco-libanese si trasferirà all’Al-Ettifaq in prestito fino al termine della stagione, poi il club azzurro proverà a cederlo in via definitiva.

Fonte: Mattino.it