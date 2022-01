Ultime Castel Volturno Konami – Aggiornamenti infortuni e su Mario Rui

Il Napoli ha ripreso questo pomeriggio gli allenamenti al Training Center Konami di Castel Volturno, in vista della sfida di lunedì alle ore 18,30 al “Dall’Ara” contro il Bologna. Lavoro in palestra per chi è sceso in campo contro la Fiorentina, dopo una prima fase di attivazione e circuito di forza, la squadra ha svolto la partitella a campo ridotto.

Osimhen ha svolto l’intera seduta di allenamento con il gruppo.

Mario Rui, dopo le visite post Covid-19 ha svolto l’intera seduta con il gruppo.

Insigne ha svolto terapie.

Domani Ospina si sottoporrà agli accertamenti per conoscere le sue condizioni fisiche.

Fonte: sscnapoli.it