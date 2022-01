UFFICIALE – Due turni di squalifica al vice di Spalletti. Un turno per Lozano e Fabian Ruiz

In casa Napoli, in attesa di tornare in campo lunedì sera contro il Bologna, si lecca le ferite dopo la sconfitta contro la Fiorentina per gli ottavi di Coppa Italia per 2-5. In casa azzurra non buone notizie dal punto di vista disciplinare. Due turni di squalifica al vice di Spalletti Domenichini per aver utilizzato frasi ingiuriose agli ufficiali di gara. Un turno di squalifica anche per Lozano e Fabian Ruiz, dopo le espulsioni contro la squadra viola. Lo riporta il sito della Lega calcio.

La Redazione