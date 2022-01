SERIE A FEMMINILE – Trasferta a Pomigliano per la capolista Juventus

Dopo la lunga sosta per le festività natalizie, ritorna il campionato di serie A femminile, dove spicca la trasferta a Pomigliano per la capolista Juventus e vincitrice della Supercoppa italiana. Match casalingo per l’A.s. Roma contro l’Empoli, mentre la Fiorentina di Boquete e Giacinti giocheranno in casa contro il Sassuolo.

Giornata 12

Sabato 15 gennaio

Roma-Empoli 12:30 (TIMVISION)

Sampdoria-Lazio 14:30 (TIMVISION)

Hellas Verona-Milan 14:30 (TIMVISION e LA7)

Domenica 16 gennaio

Fiorentina-Sassuolo 12:30 (TIMVISION)

Pomigliano-Juventus 14:30 (TIMVISION)

Inter-Napoli 14:30 (TIMVISION)

La classifica: Juventus 33, Roma 25, Sassuolo 25, Milan 22, Inter 22, Sampdoria 16, Pomigliano 13, Fiorentina 13, Empoli 13, Napoli 7, Lazio 3, Hellas Verona 1

Classifica Marcatrici: Sabatino (Fiorentina) 8, Cantore (Sassuolo) 7, Giacinti (Milan) 7, Lundin (Fiorentina) 6, Girelli (Juventus) 5, Bonetti (Inter) 5, Martin (Lazio) 5, Bragonzi (Empoli) 5, Cedeno (Hellas Verona) 5, Nchout (Inter) 5, Tarenzi (Sampdoria) 5

