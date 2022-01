Rinnovo Mertens – Giuntoli: “Sicuramente ne parleremo a fine stagione”

Il ds del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha parlato nel pre gara Napoli-Fiorentina, giocata ieri sera al Maradona. E tra le altre cose ha voluto accennare anche ai tempi per l’imbastitura del discorso che riguarda il rinnovo di Dries Mertens, in scadenza quest’anno. “Abbiamo la possibilità di sederci e parlarne con lui a fine anno e lo faremo. Ora però dobbiamo pensare al presente, che in questo momento ci ha visto un po’ in difficoltà a causa delle tante assenze. Sicuramente ne parleremo a fine stagione“.

Gianlucadimarzio