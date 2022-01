Pagelle – Il Cds “massacra” Spalletti e tre azzurri

Il Napoli esce sconfitto per 2-5 dopo i tempi supplementari, ma in un match contro la Fiorentina che ha avuto mille risvolti. I viola vanno in vantaggio con Vlahovic che supera Tuanzebe. Gli azzurri però hanno Mertens che come sempre si inventa il gol con un pallonetto che supera Dragowski. Il portiere polacco commette fallo fuori area su Elmas e viene espulso. Nella ripresa miracolo di Terracciano sul tocco ravvicinato di Demme. La Fiorentina torna in vantaggio con il tiro preciso, palo rete di Biraghi. I partenopei colgono il palo con Lozano che poi dopo un minuto viene espulso, attraverso il VAR. Si resta anche in nove, per il doppio giallo ai danni di Fabian Ruiz. Il Napoli però pareggia nel recupero con Petagna che tutto solo sfrutta il cross di Malcuit. Gli ospiti però alla distanza segnano le reti con Venuti, Piatek e infine Maleh. Una sconfitta dettata dalla poca lucidità e dalle scelte del mister che hanno da pensare. Male Di Lorenzo e Ghoulam, mentre a centrocampo sufficienti Demme e Lobotka.

Spalletti (all.)4,5 – La partita gli viene anche orientata dai rossi ma il Napoli la gioca di striscio, la subisce, la soffre con confusione Ma è una manita che fa male.

Ospina 6 – Sul gol, ci vorrebbe più di un miracolo. Gli duole una gamba e lascia.

Meret (1’ st) 6,5 – Manca il tempo di ripresentarsi e Biraghi la sistema dove non si arriva. Su Maleh (7’ pts) è da applauso.

Di Lorenzo 5 – Ascolta la partita, la legge, preferisce non lasciarsi andare. Finisce in mezzo al campo, da mediano centrale.

Tuanzebe 4,5 – Resta inchiodato sulla torsione di Vlahovic – Vlahovic eh – e poi frana.

Rrahmani 6 – Tra i pochi a non perdere mai la lucidità.

Ghoulam 5 – Il buco dal quale nasce il vantaggio viola è enorme.

Malcuit (38’ st) 6 – L’assist per Petagna nell’emergenza più assoluta.

Lobotka 6 – Va a prendersi il pallone e lo tiene, poi evapora nella ripresa.

Cioffi (46’ st) 6 – Con coraggio ma con un Napoli stravolto.

Demme 6 – Il lavoro sporco in un meccanismo nel quale ci sta a corrente alternata ma ci sta.

Fabian Ruiz (19’ st) 4 – Due gialli, che trascinano fuori.

Politano 6 – Le intuizioni e le scelte sbagliate. Ma almeno scariche di adrenalina allo stato puro, per evitare di restare vittime del freddo.

Lozano (19’ st) 4 Il palo, vabbè, poi il rosso.

Mertens 7 – Lui non calcia ma carezza il pallone con una dolcezza ed un’eleganza da brividi. Il gesto è da standing ovation, la partita assai meno.

Elmas 5,5 – Un tocco e anche due in più, però sono strappi continui, finché ne ha.

Petagna 6,5 – Il 2-2 della speranza che si dissolve nei supplementari.

Juan Jesus (4’ pts) 5,5 – In inferiorità, con la palla che gira e gira.

A. Giordano (C dS)