Ospina, oggi gli esami per valutare il suo risentimento

Tra le cose negative della serata di coppa Italia l’infortunio di Ospina costretto di uscire tra il primo e il secondo tempo per un risentimento al polpaccio sinistro. Il portiere colombiano sarà sottoposto oggi agli esami per verificare i tempi di recupero. Al suo posto un Meret “negativo” al Covid da pochissimo. Contro il Bologna nella comitiva azzurra dovrebbe rientrare Mario Rui, guarito, mentre sarà ancora fuori per infortunio Insigne, oltre ai giocatori impegnati in coppa d’Africa Anguissa (che ha passato il turno con il Camerun), Ounas impegnato con l’Algeria e Koulibaly che invece ancora positivo al Covid 19 (dopo due tamponi, l’ultimo effettuato mercoledì) sarà costretto a saltare anche la seconda partita in programma oggi contro la Guinea dopo aver saltato già la prima contro lo Zimbawe: potrà esordire nella terza sfida del girone del Senegal se tornerà negativo al prossimo tampone.

Il Mattino