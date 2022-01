Osimhen si “aggregherà” alla comitiva azzurra verso Bologna

Non c’è il tempo di tirare il fiato che si ritorna in campo. Il Napoli deve preparare la trasferta di Bologna e Spalletti proverà a recuperare qualche pezzo. Intanto, alla comitiva azzurra, dovrebbe aggregarsi Osimhen. Il centravanti nigeriano che ha ricominciato ad allenarsi in gruppo, dopo l’ok ricevuto dopo l’ultima visita medica di controllo farà parte dei convocati per la prossima in terra felsinea. La conferma è arrivata nel dopo partita da Spalletti. «Lunedì verrà con noi, c’è da valutare bene quello che può essere un suo utilizzo corretto e la possibilità che possa essere in condizione».

Il Mattino