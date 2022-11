ONE STATION RADIO – W. Pettinati (dir. calciodonne.it): “Giacinti-Fiorentina? Secondo me non è stata una scelta ponderata”

Nel corso di One Station Radio, durante la trasmissione “serie Al femminile”, condotto da Luca Cerchione e Andrea Fiorentino, è intervenuto il direttore di calciodonne.it Walter Pettinati. “Giacinti? Non ho parlato con Valentina, sulla sua scelta di andare alla Fiorentina, però è chiaro che i rapporti con l’A.c. Milan e Ganz erano ai minimi termini. E’ una mia impressione, ma la sua scelta di andare in maglia viola, secondo me non è stata ponderata, però può darsi che si possa rivelare positiva. La sfida della Fiorentina contro il Sassuolo è certamente interessante, anche per vedere all’opera la compagine viola, con i neo acquisti, compreso Boquete. Non hanno preso Guagni che non mi è sembrata al top in Supercoppa Italiana, però hanno fatto comunque un mercato interessante. Le neroverdi sono una buona squadra, ma le attenzione saranno per le padroni di casa. Il Napoli femminile? Bell’acquisto del portiere Rachele Baldi, mentre Golob non la conosco. In linea generale la vedo difficile la salvezza per il club azzurro. Sul Pomigliano sta stupendo in positivo, ma si è già visto in passato il valore del suo operato. Bene Giusy Moraca che fu scoperta da Fulvio Gais, dovrebbe correggere solo qualche “colpo di testa”. Rita Guarino? E’ stata un’ottima centrocampista, persona intelligente e preparata, perciò sono convinto che all’Inter farà bene, come sta dimostrando. Io da milanista spero di no (ride nd.r), però faccio il tifo che possa fare la differenza sulla panchina nerazzurra”.

Factory della Comunicazione

La Redazione