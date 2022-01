Napoli-Fiorentina, debutto amaro per Tuanzabe, bocciato da Gazzetta

Il Napoli è stato battuto nettamente per 2-5 dalla Fiorentina per la gara di qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia. E’ stata anche la gara di debutto di Axel Tuanzebe, difensore arrivato dal Manchester United, che non è stato in grado di contenere Vlahovic, autore del primo dei 5 gol dei viola. La Gazzetta dello Sport ed il Corriere dello Sport bocciano la sua prestazione dandogli 4 e 5 nelle rispettive pagelle.

Bene nei movimenti e nei disimpegni in avvio, ma Vlahovic lo brucia nell’area piccola in velocità. Poi si perde.

Resta inchiodato sulla torsione di Vlahovic – Vlahovic eh – e poi frana.

Fonte IlNapolista