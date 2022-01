“Mattino” e “CorrSport” unanimi su Spalletti “DISASTROSO”

Spalletti (CDS)4,5 La partita gli viene anche orientata dai rossi ma il Napoli la gioca di striscio, la subisce, la soffre con confusione Ma è una manita che fa male.

Spalletti /Mattino) 4 – Stavolta non gli riesce niente. IlNapoli è spento, fatica a trovare idee a centrocampo e soprattutto fatica a rendersi pericoloso nellametà campo della Fiorentina. I cambi non cambiano perchél’inerzia del match non cambia di una virgola. Provano a salvarlo unamagia del solito Mertens e il colpo di coda di Petagna, ma non basta. Il primo obiettivo stagionale è accantonato dopo una sola partita.