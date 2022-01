La Moviola – Il figlio “d’arte” Ayroldi disastroso bocciatissimo dal CorrSport

Brutta, bruttissima prestazione da parte di Giovanni Ayroldi (Il Cds vota 4), fra quelli sui quali Rocchi avrebbe dovuto puntare nel suo progetto giovani (non che i “vecchi” facciano chissà cosa, basti pensare a Doveri nella Supercoppa mercoledì sera). Si perde due rossi abbastanza chiari, sul secondo lo salva il VAR (Dionisi), sul primo misterioso il motivo del solo silent check (brutto il fallo di Duncan). Ferma la Fiorentina due contro uno per dare il secondo giallo a Fabian Ruiz (si può dare vantaggio, eh?). Non vede il rigore su Bonaventura e se lo giustifica (come sembra) con il fuorigioco di Venuti siamo alla follia.



DA ROSSO



Duncan (solo giallo) a forbice, da dietro (soprattutto) sulle gambe di Politano: da rosso, Dionisi tace al VAR. Dragowski su Elmas che andava in porta: rosso facile. Lozano sul piede di Nico Gonzalez: ancora giallo, stavolta Dionisi richiama l’OFR: rosso (era facile pure questo).



DA RIGORE



Juan Jesus sulle spalle di Bonaventura, Ayroldi fischia l’offside di Venuti (segnalato dalla Di Monte – fidanzata dell’arbitro di AB, Camplone – che l’anno prossimo potrebbe essere raggiunta dalle colleghe Vettorel e Trasciatti, entrambe settime nella graduatoria di C): se l’ha valutato non rigore, ha commesso un solo errore; se ha giustificato il non fischio con il fuorigioco, gli errori (gravi) sono due.



VAR: Dionisi 5,5 – Un po’ di coraggio aiuterebbe…

Fonte: E. Pinna (CdS)