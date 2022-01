In vista del Bologna recuperi per Spalletti e attesa per il tampone di Zielinski

Il Napoli da oggi riprenderà gli allenamenti al Training Center Konami di Castel Volturno, leccandosi le ferite dopo la sconfitta per 2-5 contro la Fiorentina. In vista del posticipo contro il Bologna, ci sono buone notizie per mister Spalletti. Oltre i recuperi di: Meret, Malcuit, Fabian Ruiz e Lozano, si aggiunge da ieri anche Mario Rui, tutti con tampone negativo e avranno giorni per potersi allenare. Dall’8 Gennaio invece è positivo Zielinski e si attende l’esito per poter tornare ad allenarsi con la squadra. Secondo il CdS, anche Osimhen verrà convocato per la sfida contro i felsinei per la panchina. Ci vorrà tempo prima che possa crescere la condizione, ma lunedì conterà vincere per conservare la zona Champions.

La Redazione