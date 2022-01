Giuntoli sul mercato: “Siamo completi in tutti i reparti. Dobbiamo tener presente il nostro bilancio”

Il ds del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha parlato ieri sera nel pre gara Napoli-Fiorentina, partita e qualificazione persa poi per 2-5 al Maradona. Il dirigente ha toccato, tra le altre cose, anche l’argomento mercato.

“In questo momento siamo completi in tutti i reparti. Sta tornando in forma anche Ghoulam. Dobbiamo tener presente il nostro bilancio e siamo sempre vigili sul mercato, qualora ci fossero occasioni giuste per noi”.

Completi si, ma vigili e attenti alle possibili opportunità che il mercato potrebbe offrire: “Stiamo vedendo se ci fossero delle occasioni. Abbiamo avuto la defezione di Kostas Manolas, ma siamo stati veloci a sostituirlo con Axel Tuanzebe, visto che mancava il centrale destro”, ha concluso il direttore sportivo azzurro.

Gianlucadimarzio