Gianni Di Marzio: “Tuanzebe su Vlahovic mi sembrava una mossa azzardata”

“Fiorentina più concentrata rispetto al Napoli, aveva più fame. Dopo la partita di Torino volevano fare una bella prestazione, Italiano li ha spronati bene, anche lui è affamato di calcio. Chiaramente il Napoli è entrato in campo un po’ molle. Tuanzebe su Vlahovic mi è sembrata una mossa molto azzardata. I voti bassi? Già all’Aston Villa non giocava, evidentemente non stava bene, lui ha avuto anche diversi infortuni in passato. Quando ritorneranno gli africani il Napoli comincierà a giocare come fatto a inizio campionato. Si è recuperato anche Ghoulam, logicamente andrà in crisi di rigetto e quindi potrebbe avere un calo ma ci si può contare fino alla fine. Il Napoli ieri ha giocato in 9 ed è stato anche sfortunato ma la Fiorentina ha meritato. Era un bonus e se l’è giocato.

Elmas? Se tu vai in un ristorante e ti portano tante pietanze non devi fare altro che scegliere. Poi però mangi tutto ma non ti sazi mai. Se ogni volta lo fanno giocare in un ruolo diverso non va bene. Ha fatto anche buone partite, è un giocatore giovane ma deve giocare sempre allo stesso modo. Che alimento è? Un pesce che si può mangiare. Deve fare il centrocampista.”