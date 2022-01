Gianni Di Marzio: “Meret non giocherà mai con davanti Ospina”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Gianni Di Marzio, allenatore.

“Long COVID-19? Ci sono strascichi, io mi porto dietro da anni una fibrosi intersiziale a livello polmonare. I no vax sono una minaccia: occupano posti in ospedale e poi paghiamo noi. Lozano e Fabian Ruiz per esempio quando vanno in campo magari non recuperano in tempo. A tutte le squadre mancano tanti giocatori per COVID-19, disgraziatamente non tutti si vogliono vaccinare. Facciamoci anche 4-5 vaccini se necessario.

Meret? Giovane com’è avrebbe dovuto fare un percorso da titolare ma con Ospina non è stato possibile. Tanto vale mandarlo via e cercare di capire, secondo me è un portiere bravo, anche ottimo. Forse è arrivato a Napoli troppo presto. Mi piace tanto un giocatore dell’Aston Villa, un playmaker, Douglas Luiz. Dopo pochi mesi è stato convocato addirittura dalla prima squadra del Brasile. Se vai in un negozio e devi prendere un pullover di cachemire lo paghi.

Politano? Mi piace ma mi fa incazzare il fatto che si voglia sempre accentrare e tirare. Detto questo non lo sostituirei mai perché crea sempre problemi”.

Fonte: RadioMarte