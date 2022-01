[Formazioni] Bologna/Napoli (Lun. 18,30), un recupero per Mihajlovic. Ritorno in difesa per Juan Jesus

Lunedì sera allo stadio “Dall’Ara” il Bologna affronterà il Napoli per la terza giornata di ritorno. Per Mihajlovic buone notizie dall’infermeria, recupero di Svamberg e probabilmente anche di Orsolini, si aggiunge anche il tampone negativo di Hickey. In attacco spazio ad Arnautovic. Per Spalletti si aspetta l’esito del tampone di Zielinski e sulle condizioni di Ospina. In difesa rientra Juan Jesus, mentre a centrocampo Fabian Ruiz giocherà al fianco di Lobotka. In attacco infine spazio a Politano, Mertens, Elmas e Petagna.

Fonte: CdS