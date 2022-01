Bologna: Schouten è rientrato, ma non ci sarà contro il Napoli

Il Napoli lunedì sarà di scena a Bologna per affrontare la squadra di Mihajlovic. Nel capoluogo felsineo è rientrato, dopo le cure in Olanda, Jerdy Schouten potrebbe a breve tornare a disposizione. Il mediano olandese sta lavorando con carichi crescenti e quasi certamente salterà il match di lunedì contro il Napoli, ma ci sono fondate speranze di vederlo tra i convocati per la partita contro il Verona del 21 gennaio. Potrebbe andare in panchina ed essere a disposizione per qualche minuto. Storia complessa quella di Schouten, che non ha mai avuto un infortunio vero e proprio ma ha continuato a sentire dolore all’anca. Sia gli esami fatti in Italia che la scansione 3D fatta in Olanda non hanno evidenziato nulla. Per Schouten fino a qui due sole presenze con Salernitana e Milan. Lo riporta Tuttobolognaweb.