Zielinski, Lobotka e Rrahmani, l’Asl ha concluso l’indagine: tutto corretto

In merito alla presenza in campo contro la Juventus di Zielinski, Lobotka e Rrahmani, l’Asl Napoli 2 Nord ha concluso la propria indagine. La relazione ha ribadito che i giocatori – a cui era stata richiesto l’isolamento fiduciario – hanno perfettamente rispettato il protocollo Figc. L’Asl ha archiviato. Dunque, nei confronti dei tre e del Napoli non è stata neppure proposta ammenda da parte dell’autorità sanitaria campana. Potevano e dovevano scendere in campo giovedì scorso, i tre. Dunque, avanti con la Coppa Italia. Se il Napoli passa il turno ritrova l’Atalanta. Come nella semifinale dell’anno scorso. Non sarebbe male provare a vendicare quella bruciante eliminazione.

Il Mattino