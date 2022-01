Un Maradona per pochi intimi: uno scenario da lockdown di fatto

Niente ritiro pre-partita in vista della partita con la Fiorentina. Il Napoli si ritroverà questa mattina a Castelvolturno per la rifinitura e poi si dirigerà al Maradona. Dove, giocherà una partita per pochi intimi. Uno scenario da lockdown di fatto. Una partita da dentro o fuori, un buon avversario, diverse iniziative, niente è servito: sugli spalti non saranno più di cinquemila spettatori. Una cornice deprimente. Napoli sembra già essersi adattata ed ha anticipato i prossimi due turni di serie A che si giocheranno quasi a porte chiuse, con una capienza ridotta a 5mila spettatori., appunto. D’altronde pesa sia la grande paura dei contagi che il tradizionale poco fascino della Coppa Italia. In ogni caso, anche nelle scelte e nelle indicazioni, Spalletti ha lasciato intendere di voler puntare alla Coppa. Tour de force per Mertens e Petagna, poi a Bologna si spera nel recupero di Zielinski. E anche a centrocampo, Fabian non è ancora al top: può far respirare uno tra Lobotka e Demme nella ripresa, ma difficile che possa partire dall’inizio.

Il Mattino