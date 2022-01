SERIE B – Benevento-Monza 3-1, inizio di 2022 ottimo per la squadra di Caserta

Dopo la lunga sosta, tra feste natalizie e il Covid, ritorna la serie B, dove il Benevento ha affrontato il Monza. Al “Vigorito” i sanniti passano in vantaggio con Roberto Insigne che batte in uscita Di Gregorio. Ospiti che restano in dieci per il rosso a Mazzitelli, poi anche in nove per l’espulsione di D’Alessandro. Arriva il raddoppio dei padroni di casa con Tello su azione da calcio d’angolo. Ad inizio ripresa la squadra di Stroppa accorcia le distanze con Valoti su rigore. Il Benevento però ristabilisce le distanze con Moncini di testa. Un successo che conferma il finale del 2021 e lancia un segnale forte alla serie B.

Benevento – Monza 3-1

Marcatori: pt 7′ Insigne, 40′ Tello; st 2′ Valoti (rig.), 21′ Moncini.

Benevento (4-3-3): Paleari; Letizia, Vogliacco, Glik, Masciangelo; Acampora (31′ st Talia), Calò, Ionita; Insigne, Moncini (24′ st Foulon), Tello (31′ st Brignola). A disp.: Muraca, Manfredini, Vokic, Sau, Umile, Malva, Prisco, Vottari, Barba. All.: Caserta.

Monza (3-5-2): Di Gregorio; Donati (25′ st Sampirisi), Marrone, Caldirola; Pedro Pereira, Mazzitelli, Barberis (31′ st Favilli), Colpani (1′ st Pereira), Carlos Augusto; Ciurria (1′ st Molina), Valoti (25′ st Ramirez). A disp.: Lamanna, Sommariva, Bettella, Siatounis, Antonov, Paletta, Vignato. All.: Stroppa.

Arbitro: Valeri della sezione di Roma 2. Assistenti: Galetto della sezione di Rovigo e Moro della sezione di Schio. Quarto Ufficiale: Carella della sezione di Bari. VAR: Nasca della sezione di Bari. AVAR: Giallatini della sezione di Roma 2.

Note: Espulsi: al 28′ pt Mazzitelli per somma di ammonizioni e al 37′ D’Alessandro per fallo da ultimo uomo. Al 33′ rigore revocato al Benevento dopo intervento del VAR. Ammoniti: Mazzitelli e Calò per comportamento non regolamentare; Moncini, Mazzitelli, Acampora e Sampirisi per gioco falloso; Insigne per simulazione. Angoli: 3-2.

