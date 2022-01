Petrazzuolo: “Napoli-Fiorentina? Aspettiamo la negatività di Zielinski”

Antonio Petrazzuolo, direttore di Napoli Magazine, ha parlato oggi ai microfoni di “1 Football Club” su 1 Station Radio.

Sulla partita del Napoli con la Fiorentina

“I convocati sono 21, non ci sono grandi sorprese. Siamo nell’attesa della negatività di Zielinski, ma non rientrerebbe nella tempistica per entrare in campo. Io so che sta bene, non ha problemi fisici, bisogna vedere se tecnicamente può essere arruolabile. Insigne non è tra i convocati perché sta recuperando, rientrano però i negativi come Malcuit e Meret. Per la formazione si andrà verso la conferma di Ospina tra i pali, poi a sinistra Ghoulam. Di Lorenzo a destra, poi Juan Jesus e Rrahmani al centro. Qualche sorpresa potrebbe esserci a centrocampo, con Fabian Ruiz che potrebbe tornare tra i titolari. In attacco ci sarà Petagna, dietro Elmas, Politano e Mertens”.