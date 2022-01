Mercato Napoli – Un nome nuovo per un “multitasking” difensivo. Le cifre

Il Napoli è sempre in agguato per reperire qualche rinforzo, specie in quella zona del campo dove la necessità lo impone. Molti azzurri hanno il contratto in scadenza quest’anno, i giorni passano, e non ci si può far trovare impreparati. Oggi Il Corriere dello Sport scrive di un nuovo nome per la difesa del Napoli, oltre al “solito” Reinildo Mandava. “In prospettiva, servirà ricostruire una squadra nella sua ampiezza, perché andranno via in tanti, forse non tutti, ma quanti ne bastano per sentirsi nel bel mezzo di una rivoluzione: e scrutando in Championship, dove ad agosto il Napoli ha allungato le mani per farsi concedere Anguissa, c’è un’idea “fresca” che sta lì, in attesa di sviluppi. Il Napoli insegue calciatori multitasking, è una filosofia che nel tempo s’è radicata, e Tosin Adarabioyo (24 compiuti lo scorso settembre), inglese di origini nigeriane, centrale che sa stare anche largo, a destra, può rappresentare un pilastro della difesa che verrà. Ci sarà un complesso lavoro per Giuntoli, per l’area scouting, e inevitabilmente le necessità finiranno per aguzzare l’ingegno: Adarabioyo ha una quotazione ragguardevole (intorno ai quindici milioni di euro), ma là dietro – a giugno – qualcosa andrà aggiunto”.