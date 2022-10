Luciano Spalletti: “Aspetti positivi? Pessima gestione con l’uomo in più. Su Osimhen ecco cosa ho deciso per lunedì”

Il Napoli esce sconfitto per 2-5 in casa contro la Fiorentina per gli ottavi di Coppa Italia. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss le parole del tecnico degli azzurri Luciano Spalletti. “Aspetti positivi? Non ce ne sono, con l’uomo in più non abbiamo gestito la gara al meglio, commettendo diversi errori in fase d’impostazione. Giocare ogni tre giorni, con gli stessi giocatori e quelli recuperati non sono ancora al massimo è difficile. A Bologna, sarà lo stesso avendo tre giorni per preparare la partita. Osimhen? Verrà con noi contro i rossoblù, poi cercheremo di capire come gestirlo. Sui cartellini rossi, dico che non capisco la differenza tra l’espulsione di Lozano e quello non dato a Duncan, visto che era più pericoloso del messicano. Giocare in nove e con 120 minuti in più non era semplice fare di più e ci sta nel corso dei supplementari”.

