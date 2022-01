LIVE COPPA ITALIA – Napoli-Fiorentina, Mario Rui guarito dal Covid-19

Premere f5 per gli aggiornamenti

Napoli – Ospina, Di Lorenzo, Tuanzebe, Rrahmani, Ghoulam, Lobotka, Demme, Politano, Mertens (C), Elmas, Petagna A disp. Meret, Idasiak, Costanzo, Juan Jesus, Malcuit, Zanoli, Fabian Ruiz, Vergara, Cioffi, Lozano All. Spalletti

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Nastasic, Biraghi (C); Castrovilli, Torreira, Duncan; Nico Gonzalez, Vlahovic, Saponara. Allenatore: Italiano

Arbitro: Ayroldi; Ass1: Rocca; Ass2: Di Monte; IV: Fourneau; VAR: Dionisi; AVAR: Paganessi

17,40 – Dusan Vlahovic (att. Fiorentina): “La squadra ha già dimenticato la gara contro il Torino, siamo concentrati per la sfida contro il Napoli. Gli azzurri sono una buona squadra con un ottimo allenatore, ma noi cercheremo di ottenere il massimo. Il futuro? Siamo concentrati sulla Coppa Italia”.

17,39 – Il Napoli è sceso in campo per il riscaldamento.

17,37 – Il twitter del Napoli annuncia anche la negatività di Mario Rui, guarito dal Covid. “Mario Rui è guarito dal Covid”

17,32 – Cristiano Giuntoli: “Mertens? Abbiamo la possibilità di sederci con lui per discutere del rinnovo, ora c’è da pensare al presente, dove dopo un periodo non semplice ci stiamo riprendendo. Per il resto del mercato, abbiamo recuperato per il lato sinistro Ghoulam, ma è chiaro che cercheremo di farci trovare pronti tenendo sempre i bilanci. La Fiorentina? Ha in Italiano un valore aggiunto e toglierei Vlahovic perchè può far gol in qualunque momento. Dopo la partenza di Manolas siamo stati bravi a prendere Tuanzebe, poi attendiamo il rientro tra Covid e Coppa d’Africa”.

17,29 – Elijf Elmas: “Siamo contenti per il momento che stiamo attraversando, ma c’è da pensare alla gara contro la Fiorentina. Non sarà una partita semplice ma cercheremo di ottenere il massimo. Insigne? Sappiamo del suo valore, però cercheremo di dare tutti il nostro contributo per ottenere il massimo”.

16,51 – Ingresso in campo della Fiorentina per il classico controllo del terreno di gioco, in vista del riscaldamento.

16,44 – La Fiorentina arriva in questo momento arriva al “Maradona”, dove alle ore 18,00 affronterà il Napoli per gli ottavi di Coppa Italia.

Attraverso il twitter della Fiorentina, la squadra di Italiano, sfiderà il Napoli, giocando con la maglia bianca e bordi viola.

Questo pomeriggio allo stadio “Maradona”, fischio d’inizio alle ore 18,00, si giocherà la sfida valevole per gli ottavi di Coppa Italia, Napoli-Fiorentina. In casa azzurra, si valuterà la questione dei calciatori colpiti dal Covid, ma con la voglia di far bene, mentre i viola hanno eliminato nel turno scorso il Benevento per 2-1. Ilnapolionline.com vi terrà informato in tempo reale.

La Redazione