La Fiorentina a Napoli in cerca di riscatto dopo gli schiaffi di Torino

La sonora sconfitta subita ad opera del Torino non è stata digerita in casa viola. E non potrebbe essere altrimenti. La Fiorentina, come scrive La Nazione, per riscattare il ko è completamente concentrata sulla trasferta di questa sera al Maradona. Dopo gli schiaffi di Torino c’è bisogno di una reazione e la Coppa Italia, oltre che un trofeo, potrebbe valere come accesso alternativa all’Europa League. Italiano, l’allenatore dei gigliati si è fatto sentire all’indomani del rovescio, mentre valuta le scelte. Presenti tra i convocati entrambi gli ultimi arrivati Ikone e Piatek ma, per entrambi, si prospetta una partenza in panchina.