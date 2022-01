Gazzetta – Osimhen ha parlato con Spalletti. Ancora non si sente a proprio agio

La sua mancanza si è sentita, e ieri finalmente è tornato ad allenarsi in gruppo, dopo l’infortunio ed il Covid, Così Victor Osimhen sta pian piano riprendendosi. Ma La Gazzetta dello Sport svela un retroscena proprio in merito al post allenamento di ieri. “Ieri Victor Osimhen è tornato in campo con la squadra e ha sostenuto un allenamento completo al Konami training center, finendo in gruppo con i compagni e giocando con la mascherina. Spalletti alla fine ha parlato con il ragazzo che ancora non si sente a proprio agio e avrà bisogno di tempo per tornare in condizione e poter giocare in campionato”.

Fonte IlNapolista