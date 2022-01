Gallo, giorn.: “La Coppa Italia fa parte della dimensione del Napoli”

Massimiliano Gallo, giornalista, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte, a Marte Sport Live. “La Coppa Italia fa parte della dimensione del Napoli. Competizione strana, probabilmente per tutelare il ranking italiano in Europa si è favorita una formula che favorisce le squadre più forti. Si perde però un po’ di fascino. Tuanzebe mediano? Un suo precedente allenatore voleva farlo giocare in quel ruolo ma ha quasi sempre giocato come centrale. Se Spalletti ha visto che può giocare in quel ruolo magari può farlo. Napoli-Fiorentina? La squadra non ha mai sottovalutato le partite e non ha fatto calcoli, anche quando ha avuto problemi di infortuni e COVID-19. Sanzioni per Bonucci? Credo di sì, poi bisogna capire se ha subito una provocazione o meno. Certo è una brutta scena, se gli ispettori l’hanno vista credo che sarà squalificato. Brutta scena da campi di bassa categoria”.