[Formazione] – Napoli/Fiorentina di Coppa, Spalletti lo rischia da subito?

Formazione Napoli/Fiorentina

Per quel che riguarda la formazione, in porta ci sarà Ospina; Di Lorenzo e Ghoulam sembrano padroni delle fasce, mentre al centro esiste la tentazione di lanciare Tuanzebe al fianco di Rrahmani (valutazioni in corso, altrimenti ancora Juan Jesus); in mezzo Fabian non è ancora al meglio, ovviamente, e dunque Demme e Lobotka sono favoriti; in attacco, Politano-Mertens-Elmas alle spalle di Petagna. Fonte e grafico CdS