Di Gennaro, ex calc.: “Stasera si gioca per un obiettivo importante”

Antonio Di Gennaro, ex giocatore, ha parlato oggi ai microfoni di “1 Football Club” su 1 Station Radio. “Diventa complicato giocare ogni tre giorni, ma per quelli che giocano poco può servire. Spalletti li tiene sulla corda giusta, anche in campionato ha perso con squadre di livello inferiore: nei primi mesi pensavo che potesse spaccare il campionato, poi c’è stato un calo ma la squadra sta lottando per tutti gli obiettivi. Stasera è una partita difficile, la Fiorentina non può essere quella di Torino. Italiano ha ribaltato la mentalità, ma c’è Spalletti che conosce queste situazioni, si gioca per un obiettivo importante. Quelli che giocano meno hanno la possibilità di farsi vedere, ad esempio Petagna ha sbloccato l’ultima partita di campionato. Con le cinque sostituzioni si può arrivare ai 18 effettivi in rosa”.