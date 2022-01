COPPA ITALIA – Napoli-Fiorentina, Spalletti potrebbe riservare una sorpresa in difesa

Stasera alle ore 18,00 al Maradona, il Napoli affronterà la Fiorentina per la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia, gara da dentro o fuori. Il Corriere dello Sport prova ad ipotizzare le scelte che farà Spalletti per la formazione da mettere in campo. “Senza un manipolo di valorosi vari, ma con il rientro di Lozano (in panchina) e la chance di valutare le condizioni di Meret e Malcuit, da ieri negativi e in attesa delle visite di idoneità. Il signor Luciano ha abolito il classico ritiro del giorno prima e ha dato appuntamento al gruppo per la colazione di oggi: dopo la rifinitura, poi, diramerà la lista dei convocati forte di qualche certezza in più. Già certificate, invece, le assenze di Anguissa, Koulibaly e Ounas, tutti in Coppa d’Africa; dell’infortunato Insigne; dei positivi Boffelli, Mario Rui e Zielinski. Discorso a parte quello di Osimhen, da ieri nuovamente in gruppo ma ovviamente a caccia di un po’ di condizione dopo il lungo stop e il Covid. Per quel che riguarda la formazione, in porta ci sarà Ospina; Di Lorenzo e Ghoulam sembrano padroni delle fasce, mentre al centro esiste la tentazione di lanciare Tuanzebe al fianco di Rrahmani (valutazioni in corso, altrimenti ancora Juan Jesus); in mezzo Fabian non è ancora al meglio, ovviamente, e dunque Demme e Lobotka sono favoriti; in attacco, Politano-Mertens-Elmas alle spalle di Petagna”.