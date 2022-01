COPPA ITALIA – Napoli-Fiorentina 2-5, i top e i flop della squadra azzurra

Il Napoli stasera in Coppa Italia cercava conferme dopo il successo contro la Sampdoria, mentre la Fiorentina il riscatto dopo il 4-0 subito contro il Torino. La partita si gioca sul filo dell’equilibrio e i viola sfiorano la rete con Vlahovic, parata di Ospina. Gli azzurri ci provano con Elmas e Politano, ma manca la precisione o l’ultimo passaggio. Il vantaggio degli ospiti nasce dal passaggio di Saponara e la rete da bomber di Vlahovic, non bene Tuanzebe sul gol. I partenopei però ha un Mertens che si inventa la giocata dal nulla e supera Drawgoski. Il portiere polacco però fa fallo su Elmas e ospiti in dieci. Nella ripresa Demme sfiora la rete, ma grande parta di Terracciano. La Fiorentina però passa di nuovo in vantaggio, punizione di Biraghi che dopo la respinta della barriera, calcia e batte Meret. Il match sembra andare verso i viola, anche per le espulsioni di Lozano e Fabian Ruiz. Il Napoli riesce a pareggiare con Petagna su cross di Malcuit. Nei supplementari però gli ospiti segnano le altre tre reti: Venuti, Piatek e Maleh. Una brutta sconfitta che certamente fa riflettere anche per il crollo avuto alla distanza, ora testa al Bologna dove ci vorrà un altro spirito. Ecco le pagelle della sfida del “Maradona”.

Top

Malcuit 6 – Il Napoli ha recuperato in extremis il terzino francese, post Covid, entra in campo e crossa in area per la rete di Petagna. Lotta come può, ma inevitabilmente non basta per evitare la sconfitta.

Demme 6,5 – Il centrocampista tedesco ha confermato di essere ritornato ai suoi livelli. Dà equilibrio in mezzo al campo e corre come può. Sfiora la rete ad inizio ripresa, dove salva Terracciano. Esce ma si vede che ha ritrovato la verve dei giorni migliori.

Lobotka 6,5 – In una serata difficile per il Napoli, il centrocampista slovacco gioca con grande verve e la squadra si affida a lui. Giocatore tatticamente ritrovato e cresce anche nella ripresa. Esce nel finale dove si doveva evitare il peggio in nove uomini.

Politano 6 – L’esterno ex Inter e Sassuolo nel primo tempo aveva birra in corpo con scatti e assist per i compagni. Nella ripresa viene coinvolto meno e Spalletti lo toglie dal campo.

Mertens 7 – Il Napoli ha come sempre il suo campione che anche se tocca pochi palloni fa gol e soprattutto una prodezza delle sue. Si parla del rinnovo e dopo queste giocate come si fa a non tenerlo in squadra?

Petagna 6 – L’ex di Atalanta e Spal, non ripete la gara contro la Sampdoria, ma è sempre un generoso in campo. Non bene nel primo tempo, cresce alla distanza e segna la rete che porta ai supplementari.

Flop

Taunzebe 5 – I colpi il difensore inglese ce li ha e a tratti si sono visti, ma ancora manca esperienza nel calcio italiano. Sul gol di Vlahovic si fa saltare facilmente. Cresce nella ripresa, ma cala nei tempi supplementari come il resto della squadra.

Rrahamani 5 – Il difensore kosovaro stasera ha sofferto la squadra avversaria. Commette il fallo su Gonzales, poi va in affanno anche in fase d’impostazione. Con la squadra in nove cala anche lui e non ripete le gare precedenti.

Elmas 4,5 – Il macedone conferma che è un calciatore troppo discontinuo. A tratti sa attaccare la profondità, ma si perde in aspetti semplici. Perde palloni nel primo tempo e scompare nella ripresa. Non riesce a dare uno scatto nelle prestazioni.

Fabian Ruiz 5 – Il centrocampista spagnolo doveva dare verve a centrocampo, ma purtroppo non c’è riuscito. Doppio giallo in pochi minuti, che poteva evitare.

Lozano 4 – Il messicano sembrava essere entrato con la testa giusta, giocate e il palo, ma poi commette l’errore del rosso per una brutta entrata davvero da evitare. Il nordamericano post Covid anche stasera ha deluso le aspettative.

A cura di Alessandro Sacco