COPPA D’AFRICA – Camerun-Etiopia 4-1. Anguissa e gli altri Leoni Indomabili sono ai quarti

Alle 17,00 si è giocata la gara di qualificazione della Coppa d’Africa tra il Camerun di Anguissa e l’Etiopia.

Il Camerun ha vinto per 4-1: i Leoni Indomabili sono agli ottavi di Coppa d’Africa 2021 con una prestazione dominante, frutto di una superiorità tecnica che era chiaramente acclarata ma che non si era vista nel primo tempo. Nella ripresa invece il Camerun ha cambiato passo: tra il 53’ e il 55’ Vincent Aboubakar, già decisivo all’esordio con la doppietta per ribaltare il Burkina Faso, ha segnato prima con un rasoterra e poi con uno stacco aereo, sfruttando in questo caso il cross di Collins Fai che così ha timbrato il secondo assist di giornata. Al 67’ è arrivata la doppietta personale anche per Carl Toko Ekambi, entrato in area con un’iniziativa solitaria e bravo a mettere il pallone all’angolino, dove Shanko non ha potuto arrivare.

A fare la differenza anche i palloni recuperati dall’azzurro Frank Anguissa a centrocampo, che si è messo in evidenza per la competizione africana.

