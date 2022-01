Alle ore 18.00 il Napoli sfida la Fiorentina per conquistare un posto al turno successivo di Coppa Italia. In caso di passaggio del turno, ai quarti di finale, la formazione allenata da Spalletti giocherebbe incontrerebbe l’Atalanta, in gara secca. La squadra di Gasperini infatti ieri ha battuto 2-0 il Venezia. La partita si giocherà, nel caso, in trasferta, a Bergamo, il prossimo 9 febbraio.