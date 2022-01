A. Costa, Ministero della Salute: “Limite al 35% per sposensione attività”

A Radio Punto Nuovo, è intervenuto Andrea Costa, Sottosegretario al Ministero della Salute: “Il protocollo della Lega? C’era bisogno di creare condizioni per omogeneità e siamo andati in quella direzione. La storia ci ha insegnato che sono sorte delle criticità nel passato, per questo l’esigenza del nuovo protocollo. È stato fatto il primo passo, ovvero raggiungere un accordo tra Lega, Regioni e Ministero della Salute. È stato condiviso un protocollo chiaro con regole chiare. Dopodiché attendiamo come sempre in tutti i provvedimenti, il Cts che si esprima nella giornata di venerdì.

Queste regole faranno chiarezza e non lasceranno spazio a confusione. Il limite di contagiati oggi è il 35%, se si arriva a questa percentuale si sospende l’attività. Abbiamo cercato di condividere un protocollo con regole precise in base al quadro epidemiologico del momento. Anche le regole vanno riadattate in base agli scenari. Riassumendo, l’obiettivo di questo protocollo è creare le condizioni chiare affinché si garantisca la prosecuzione del campionato.”

Premi qui per altre notizie

Fonte: Radio Punto Nuovo