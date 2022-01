Zerbin, l’agente: “Chiederemo al Napoli di restare, lui è completo”

Furio Valcareggi, agente di Alessio Zerbin, è intervenuto alla trasmissione radiofonica di Radio Marte “Si gonfia la rete”:

“Sconfitta della Fiorentina contro il Torino? Han giocato malissimo tutti, dal primo all’ultimo. Da Terracciano a Callejon passando per Milenkovic a Vlahovic e Bonaventura, Torreira e Castrovilli. E così hanno preso 4 gol. Qui ci sono state molte polemiche ma basta perché la classifica è ottima, ora bisogna pensare al domani. La Fiorentina è carica perché l’allenatore è stato bravo, siamo sempre noi, una partita tragica come quella di Torino accade. La squadra è forte, Vlahovic pure ed è ben servito, per il Napoli sarà una partita complicata. Per me domani Vlahovic gioca, fino a fine campionato sta qui, poi o va via per 100 milioni di euro oppure resta qua perché gli americani nostri non sono poveri. Se non arriva ciò che chiedono lo tengono un anno fermo. O porti ciò che vale o lo prendi a parametro zero.

Napoli? Ha un grande presidente, un grande allenatore e un grande DS. Sono molto molto bravi. Giuntoli non ci rende i rapporti facili come agenti ma sono suo amico da quando giocava a pallone. Insigne? Ho digerito la partenza di Chiesa e digerirò quella di Vlahovic. Non si può dire di no a 15 milioni di euro netti per 4 anni, si lascia anche la mamma per queste cifre. Mi parlano di lui come di un bravissimo ragazzo. Ha fatto benissimo ad andare, come si fa a rinunciare.

Zerbin? Il Napoli ha in mano il contratto ma non mi crea tanti vantaggi. Resterà in rosa l’anno prossimo? Noi lo chiediamo, lui ha fatto 3 anni di C facendo benissimo, sta facendo benissimo in B. Fa gol e fa assist. Il nuovo Lentini? Gigi è stato uno dei più grandi, colossale e impagabile. Magari diventasse come lui. Nella lunga distanza Alessio tira in porta, fa assist, gioca con entrambi i piedi, se c’è da rincorrere dà una mano. Giocatore completo! E il Napoli dovrebbe tenerlo in rosa. Noi chiederemo di trattenerlo quando ci chiameranno per prolungare il contratto, mi sembra ovvio. Noi vogliamo restare a Napoli. Sarebbe l’ideale per Spalletti, a cui piacciono questi giocatori qui. Ora il ragazzo guadagna niente, anche perché per avere potere economico servono presenze e storia. Non ci sarà da litigare, sarà un accordo consensuale.

Commisso? Sono andato a vedere lo stato dei lavori per il campo della Fiorentina, sembra Hollywood. Un’americanata di lusso, ci lavorano 12 ore al giorno. Cosa rara, le promesse sono tante, mantenerle è difficile ma non c’è un’ora di ritardo. Sarà pronto per settembre”.

sigonfialarete.com