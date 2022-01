Sabatini nuovo DS Salernitana, Gattuso però rifiuta la panchina

In casa Salernitana è arrivata la svolta di cui si parla ormai da giorni: Walter Sabatini sarà il nuovo uomo mercato. Tutto sarà definito dopo il trasferimento delle quote a Iervolino, che potrebbe avvenire domani o al massimo venerdì.

Il no di Gattuso. La discontinuità annunciata da Iervolino potrebbe concretizzarsi anche nella scelta di un nuovo allenatore. La vittoria ottenuta a Verona ha sicuramente reso meno instabile la panchina di Colantuono – sottolinea il Corriere dello Sport – ma la questione è più ampia e riguarda un progetto complessivo, che passa anche (ma non solo) attraverso il tentativo di restare in A quest’anno. È stato sondato un nome importante, quello di Rino Gattuso, ma sembra che Ringhio, pur lusingato dalla proposta, preferisca attendere altre opportunità.