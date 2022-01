Il Napoli e Dries Mertens probabilmente vedranno le loro strade separarsi molto presto, dopo un amore viscerale del belga e tanti gol segnati in azzurro. Il contratto è in scadenza quest’anno, proprio come quello di Insigne, ma fra i due c’è una sostanziale differenza, come scrive oggi Il Mattino. Lui, al contrario di Insigne, rimarrebbe anche guadagnando meno. Motivo per cui non sarà facile spiegarlo ai tifosi che da anni lo hanno eletto loro totem in eterno. Invecchierà altrove, dunque.