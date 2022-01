Osimhen “sbanda” sui social: il Napoli pronto ad intervenire

Potrà riprendere ad allenarsi con il gruppo, Victor Osimhen e porterà la maschera fino a fine marzo. Queste le notizie certe dopo la giornata di ieri. Per il rientro in campo si attenderà, dipenderà da sensazioni, situazioni, valutazioni…Intanto, se per riprendere l’ attività professionistica e agonistica c’è una “strada da seguire”, c’è un posto dove Osimhen continua a sbandare: non è il campo, ma i social. Dopo il dito medio dei giorni scorsi, ieri altra zuffa su Instagram dopo che un follower lo ha insultato per le troppe volte che scrive post e il nigeriano ha replicato con parolacce. Anche il Napoli è pronto a intervenire per chiedergli un maggiore self control.

Fonte: Il Mattino