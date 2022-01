Mertens resterebbe in azzurro a qualunque costo, ma le possibilità sono pari a zero

Dries Mertens, il napoletano nato in Belgio, non ha mai smesso di dimostrare la sua volontà di restare in azzurro, ma con il contratto in scadenza, ed allo stato attuale delle cose, pare non ci sia nessuna possibilità che resti in azzurro, come scrive oggi Il Mattino. “Oggi non esiste una sola possibilità che Mertens resti, e non è lui a volerlo. Anzi, lui accetterebbe qualunque cifra, e qualunque data di scadenza, una specie di accordo in bianco. Lui, al contrario di Insigne, rimarrebbe anche guadagnando meno. Motivo per cui non sarà facile spiegarlo ai tifosi che da anni lo hanno eletto loro totem in eterno. Invecchierà altrove, dunque. Ma prima è qui, al servizio di Luciano Spalletti. Anche domani con la Fiorentina chiamato ai lavori straordinari. Come con Gattuso. Non ci sono incontri in programma tra lui e il presidente: la storia col Napoli va verso la fine. Ma non per questo deve essere una separazione da consumarsi con dolore. Gli resta l’intero girone di ritorno, la Coppa Italia, l’Europa League e la sfida al Barcellona.